Advogado acusa presidente do Supremo de "declarações de tasca ou de café"

À entrada do edifício, o advogado Manuel Magalhães e Silva referiu que "a única coisa que temos são estatísticas relativas à perceção de corrupção".



"Não temos mais informação nenhuma. O resto é conversa de tasca ou de café. As declarações do presidente do Supremo Tribunal de Justiça são declarações de tasca ou de café", afirmou.



Questionado sobre se a amizade com António Costa foi aproveitada por Lacerda Machado, o advogado foi firme: "claro que não".



Os arguidos já começaram a ser identificados, mas dificilmente vão ser ouvidos ainda esta quarta-feira.