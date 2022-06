Aeroporto. António Costa reconhece "erro grave" mas incidente está "ultrapassado"

Esta justificação foi transmitida aos jornalistas por António Costa antes de se encontrar com o Presidente de França, Emmanuel Macron, tendo adiantado que não teve aviso prévio do teor despacho do Ministério das Infraestruturas por na quarta-feira se encontrar na cimeira da NATO em Madrid."O despacho está revogado. Tendo sido definido que o principal partido da oposição seria ouvido, ninguém toma uma decisão a dois dias de entrar em função o novo líder do PSD", Luís Montenegro, observou o líder do executivo

António Costa disse que conhece há muitos anos Pedro Nuno Santos, que este "compreendeu o erro que cometeu e teve humildade de o assumir".



"Tenho a certeza de que o senhor ministro das Infraestruturas [Pedro Nuno Santos] não agiu de má-fé. Compreendeu bem o erro que cometeu. Teve humildade de o assumir publicamente. Teve a humildade de corrigir o erro que tinha cometido", declarou.



Interrogado sobre as condições políticas de Pedro Nuno Santos para se manter no executivo, após ter sido desautorizado na questão da futura solução aeroportuária para a região de Lisboa, o líder do executivo respondeu: "Acho que a confiança está totalmente restabelecida".



"E pronto, espero que não aconteça mais nenhum erro", acrescentou.



Na quarta-feira, o Ministério das Infraestruturas divulgou que a nova solução aeroportuária para Lisboa passava pela construção de um novo aeroporto no Montijo até 2026 e por encerrar o aeroporto Humberto Delgado, quando estivesse concluído o de Alcochete, em 2035.



O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, assumiu esta solução em entrevistas à RTP e à SIC Notícias.



Já esta manhã, o primeiro-ministro "determinou ao ministro das Infraestruturas e da Habitação a revogação do despacho ontem [quarta-feira] publicado sobre o novo aeroporto da região de Lisboa".