Aeroporto no Montijo. PAN defende demissão do presidente da APA

“No seguimento do anúncio de parecer favorável condicionado pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente) ao aeroporto complementar do Montijo,”, lê-se numa nota assinada por André Silva, porta-voz do PAN.“A decisão da APA confirma aquilo para o qual o PAN tem há muito vindo a alertar: que não existe em Portugal uma entidade verdadeiramente independente capaz de assegurar a salvaguarda dos valores ambientais. Na verdade,”, prossegue o texto do PAN.A Agência Portuguesa do Ambiente anunciou na passada terça-feira que o projeto do novo aeroporto no Montijo, na margem sul do Tejo, colheu uma decisão favorável condicionada em sede de Declaração de Impacte Ambiental,No mesmo comunicado , o PAN promete bater-se contra “qualquer norma inscrita na proposta de Orçamento do Estado de 2020” para viabilização da nova infraestrutura aeroportuária., sustentando que “não faz sentido que sejam os proponentes dos projetos a desenvolver” os estudos.O PAN vai também apresentar uma outra proposta que visa rever os “critérios de nomeação e de exercício de mandatos de altos cargos públicos”. O objetivo é assegurar “o exercício transparente e independente dos mandatos e a sua não perpetuação no tempo”.