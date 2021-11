Agricultura recebe pacote de ajuda de 300 milhões de euros

A ministra Maria do Céu Antunes esclarece que o primeiro apoio a ser lançado se destina à transformação e ao comércio de produtos agrícolas.Quanto aos custos de produção agrícola, que aumento do preço dos combustíveis e da energia fez disparar, a ministra da Agricultura garante um apoio imediato de 30 milhões de euros.A nível do Parlamento, falta ainda aprovar a regulamentação deste apoio, mas a ministra garante que tal vai acontecer até ao final do ano. Maria do Céu Antunes destaca ainda os apoios específicos para o sector do leite, que atravessa um período difícil.No âmbito do plano de desenvolvimento rural 2020, foram aprovadas perto de 365 mil candidaturas que envolvem uma despesa pública de 5,2 milhões de euros até ao final de setembro.





Foram já pagos 3,4 milhões de euros em incentivos.