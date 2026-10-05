Aguiar-Branco anuncia Parlamento aberto ao público todos os sábados

Este anúncio foi feito esta segunda-feira por José Pedro Aguiar-Branco, após ter aberto simbolicamente a porta principal da Assembleia da República aos cidadãos no aniversário dos 116 anos da implantação da República em Portugal.

"A partir do último sábado deste mês, vamos abrir ao sábado a Assembleia da República para que todos possam visitá-la, não só em tempo de trabalho ou pós-laboral, mas possam vir também ao fim de semana viver, ver, assistir, questionar, perguntar e sentir como seu o símbolo maior da democracia", declarou no seu breve discurso.

O presidente da Assembleia da República referiu que a abertura ao público do Parlamento, aos sábados, "é uma experiência que vai ser para continuar" e, a propósito da revolução de 05 de Outubro de 1910, falou sobre o conceito de "Res Publica".

"Res Pública, ou seja, Coisa Pública, e não é coisa menor lembrarmos isso cada vez que comemorados a República, porque significa que a democracia respeita a todos, não só aqueles que nos representam, não só aqueles que se arrogam também para falar em nome de nós, é a democracia que respeita a todos", salientou.

José Pedro Aguiar-Branco apontou depois que o Parlamento "é o órgão de soberania mais importante numa democracia, porque é na Assembleia da República que se expressa, cada vez que há eleições, a vontade soberana do povo".

"Por isso, faz muito sentido que se abram as portas do Parlamento, para que o povo, as pessoas, todos nós, possamos visitar aquilo que é o órgão de soberania mais importante numa democracia, a Assembleia da República", acrescentou.