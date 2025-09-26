Aguiar-Branco considera "inaceitável" envio de beijos de Filipe Melo a Isabel Moreira
O presidente da Assembleia da República condena o que considera ser um ato "inaceitável" de Filipe Melo, depois de, na quinta-feira, a deputada do PS Isabel Moreira se ter queixado de que o parlamentar do Chega lhe enviou beijos enquanto exercia as funções de vice-secretário da mesa do Parlamento.
Declarações de José Pedro Aguiar-Branco num momento em que tinha Filipe Melo sentado ao lado, a exercer funções na mesa da Assembleia da República.
Na sequência desta intervenção, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, pediu a palavra para denunciar provocações à mesa por parte das bancadas da esquerda. Na resposta, Aguiar-Branco disse que o deputado tinha “toda a razão” e pediu que lhe fossem reportados esses episódios, mas voltou a sublinhar que, “ainda assim, há uma responsabilidade acrescida dos membros da Mesa, para que isso não aconteça” – momento em que foi aplaudido por todas as bancadas exceto a do Chega.