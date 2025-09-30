Aguiar-Branco defende debate sobre revisão do Código de Conduta dos deputados

José Pedro Aguiar-Branco falava aos jornalistas em Paço de Arcos, concelho de Oeiras, a meio de uma visita à Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, que foi alvo de um voto de louvor aprovado por unanimidade pelo parlamento.Questionado sobre os mais recentes incidentes relacionados com comportamentos impróprios de deputados -- um deles protagonizado por Filipe Melo, do Chega, enquanto membro da Mesa do parlamento -, o presidente da Assembleia da República aludiu a propostas já apresentadas pelo PS e Livre no sentido de ser revisto o Código de Conduta."Se calhar é oportuno podermos fazer uma revisitação do Código de Conduta a que os deputados estão sujeitos e do próprio Regimento da Assembleia da República. Esse é um impulso que compete aos grupos parlamentares", assinalou José Pedro Aguiar-Branco.Para o presidente da Assembleia da República, "devem ser os grupos parlamentares a ter o impulso de fazer a revisão"."A credibilidade do parlamento não se observa só no que diz respeito à liberdade política do debate ali realizado, mas também quanto à forma e às regras de urbanidade que devem existir. E é o conjunto dessas duas realidades que dá credibilidade ao parlamento e prestígio à instituição crítica da democracia, a Assembleia da República", sustentou.Perante os jornalistas, o presidente do parlamento frisou que, neste momento, não existe um quadro sancionatório aplicável aos deputados no exercício das suas funções, mas indicou em seguida que "há publicamente dois grupos parlamentares, o PS e o Livre, que deram indicações de que pretendiam colocar propostas de revisão"."Até agora, ainda não foi suscitada de novo essa dinâmica (de revisão) para se poder discutir. Acho bem que se discuta e é uma reflexão que se pode fazer", frisou.

Do ponto de vista pessoal, o presidente da Assembleia da República disse não ser favorável à existência de sanções, dizendo que continua a acreditar que "a maturidade e a responsabilização de cada um pela forma como exerce o seu mandato deve ser julgada quando os portugueses forem votar".





c/Lusa