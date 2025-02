Foto: Filipe Silva - RTP

O presidente da Assembleia da República descobriu que tem um botão que permite cortar o microfone dos deputados. Na tarde de quarta-feira, no Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco cortou o microfone de André Ventura, durante uma troca de palavras acesas entre a bancada do Chega e do Bloco de Esquerda.