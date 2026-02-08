Aguiar-Branco felicita Seguro e espera cooperação institucional com o parlamento

António José Seguro tornou-se hoje o Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991, obtendo cerca de 67% dos votos contra 33% do seu adversário, André Ventura.,

Na sua mensagem, José Pedro Aguiar-Branco felicitou "o Presidente da República eleito, António José Seguro, fazendo votos de um bom mandato, ao serviço de Portugal e dos portugueses, e assegurando a cooperação institucional do parlamento".

O presidente da Assembleia da República deixou também "uma palavra de reconhecimento" ao chefe de Estado cessante, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma palavra de reconhecimento por uma década de serviço público, na chefia do Estado", escreveu.