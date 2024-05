Aguiar-Branco não censura partidos e diz que todos têm direito à liberdade de expressão

O líder do Chega, disse esta manhã no Parlamento que a população da Turquia não é conhecida por ser a mais trabalhadora.





Palavras que mereceram a condenação imediata das bancadas da Esquerda, mas não do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.Este momento, que entretanto vai ser discutido em Conferência de Líderes, foi o mais tenso no debate desta manhã no Parlamento.