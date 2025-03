Aguiar-Branco: "não gosto quando o escrutínio político se transforma em julgamento popular"

Em entrevista aoda Antena 1, José Pedro Aguiar-Branco critica aquilo que diz serque extravasam o escrutínio político acerca da empresa de Luís Montenegro.” acrescenta porque “”.” à situação que envolve a empresa Spinumviva. “” e isso, diz o PAR, é preciso".”.” e acredita que a sua intervenção junto da AD e do PSe digam o que podem ser os cenários após as eleições, em caso de nenhum partido conseguir votos suficientes para governar.Afirma que é “", até porque a geringonça, diz, foi “”.” os partidos que não cumpriram o prometido.para ajudar o país porque” do que em 2019.”. Acredita que a realidade acabou por lhe dar razão, porque agora o “”.

Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de política da Antena 1.