O presidente da AR começou por destacar as diferenças entre os eurodeputados portugueses, nomeadamente a idade, a origem geográfica, o percurso pessoal, o modo de encarar o mundo e a afirmação ideológica, o que “enrique a representação do país”.“Não temos nem o desejo nem a pretensão de suprimir, atenuar ou menorizar as diferenças doutrinárias entre todos.”, afirmou.O responsável defendeu, porém, que dentro das diferenças se olhe em conjunto a favor do interesse nacional.“No contexto dos múltiplos desafios que enfrentamos na atualidade, em que as ameaças à democracia e à liberdade voltaram a estar no primeiro plano das preocupações das pessoas e dos responsáveis políticos, temas como a política comum de segurança e defesa (…)”, vincou.Para Aguiar-Branco,, uma relação institucional e de trabalho que junte esforços para beneficiar também o país”.O presidente da Assembleia da República quis ainda destacar a importância do papel dos eurodeputados como “embaixadores do país lá fora”.Nas eleições europeias de 9 de junho, o PS elegeu oito eurodeputados, a Aliança Democrática sete, o Chega dois, a Iniciativa Liberal dois, Bloco de Esquerda um e CDU um.