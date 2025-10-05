Albergaria-a-Velha é o patamar a que o CDS-PP quer ascender

Nuno Melo, o presidente do CDS-PP, não ignora as dificuldades, mas acredita que é possível voltar a ganhar. "", atira o líder dos centristas, num jantar-comício ao lado do candidato.Albergaria-a-Velha é, afinal, um dos oásis centristas no país. O partido está na câmara há mais de uma década e há cinco juntas de freguesia - em oito - que envergam a bandeira azul CDS. Nuno Melo não esconde: o patamar de Albergaria é o patamar a que os centristas querem chegar.

O caminho, avança Nuno Melo, faz-se em equipa. Foi assim, em conjunto, que o presidente centrista diz ter conseguido consolidar os resultados do partido nos últimos anos. "Eu sei como o CDS estava em 2022 quando fui eleito presidente num congresso", lembra o presidente do CDS-PP, que enumera agora as conquistas centristas: o partido, sublinha, está no governo da República, está no Governo Regional dos Açores, está no Governo Regional da Madeira, tem seis câmaras e está noutras 40, está no Parlamento Europeu, e tem ainda dois deputados na Assembleia da República.





Tudo porque o CDS não é um partido de um homem só, acredita o líder centrista. "Se o CDS conseguiu tudo isto, deve-o à equipa, deve-o a vocês, deve a cada comissão política concelhia, a cada comissão política distrital, a cada guerreiro que batalha, que acredita que o que somos, mais ninguém representa em Portugal", conclui Nuno Melo.