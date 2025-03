Albuquerque afirma que o que "determina o futuro da Madeira é uma boa votação no PSD"

Foto: Gregório Cunha - Lusa

"O PSD é o partido que quando está em causa o futuro da Madeira, e o nosso futuro, está sempre mobilizado", afirmou o candidato do PSD Madeira ao Governo Regional.



Questionado sobre a "asfixia" que o opositor Paulo Cafôfo censurou, o ainda presidente do Executivo da Madeira respondeu, sarcasticamente, que "toda a gente vive aqui espezinhada pela censura".



O candidato socialista, constatou Miguel Albuquerque, "está a assegurar o futuro dele". Mas que apesar das acusações de Cafôfo sobre os processos que o chefe do Executivo tem a decorrer e contra si, o social-democrata considerou que "não é isso que vai determinar o futuro da Madeira".



"O que determina o futuro da Madeira é uma boa votação no PSD", rematou.



Sem confirmar a participação de Alberto João Jardim na campanha, Miguel Albuquerque assegura que tem o apoio do antigo dirigente do partido e do Governo Regional.