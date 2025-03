Albuquerque está preparado para "qualquer cenário" mas prevê uma "noite tranquila"

"Acho que vamos ter uma noite mais tranquila. Eu não gosto de fazer prognósticos, mas acho que vai ser mais tranquila", afirmou.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas depois de ter votado numa assembleia de voto instalada numa escola na freguesia de São Martinho, no Funchal, já perto das 13:00.

"Estou preparado para qualquer cenário", afirmou, para logo acrescentar: "O que vai determinar o cenário é a votação dos eleitores. É assim a democracia. E depois da votação, nós fazemos as leituras que temos que fazer."

O candidato e líder do Governo Regional minoritário do PSD disse, por outro lado, que não prevê um crescimento da abstenção, apesar de esta ser a terceira eleição regional em cerca de um ano e meio.

"É óbvio que as pessoas estão cansadas, mas o que eu deduzi da campanha é que as pessoas queriam resolver esta situação de instabilidade e, por isso, estavam dispostas a fazer esta ida às urnas e acho bem que façam", sustentou.

Albuquerque disse que hoje vai almoçar com a família e depois irá à missa às 18:00, seguindo depois para a sede do partido, no centro do Funchal, vincando também que não está nervoso.

"Se eu sofresse de nervos e de histeria, já não estava na política há muito tempo", disse, reforçando: "Já passei por muita coisa. Estive 19 anos na Câmara [Municipal do Funchal], agora estou já há quase 11 anos no Governo, com todos os altos e baixos".

O candidato social-democrata disse ainda que a política "não é para toda a gente" e explicou, com humor, quais as características necessárias para lá estar: "Temos que ter as características do elefante: uma boa pele grossa, uma boa memória e um comprido e inquisitivo nariz".