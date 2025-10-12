Albuquerque reclama vitória do PSD/Madeira na região vencendo seis concelhos

"Queria em primeiro lugar congratular-me com os resultados, que deram mais uma grande vitória ao PSD/Madeira nestas autárquicas, garantindo a maioria das câmaras, vitória em seis câmaras, e dizer que, nos concelhos onde não ganhamos, na maioria deles subimos substancialmente a votação", declarou.

Miguel Albuquerque falava num hotel, em frente à sede do partido, cerca das 22:30, ainda antes de serem divulgados todos os resultados oficiais pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

O social-democrata, que também é presidente do Governo Regional, disse que a coligação PSD/CDS-PP ganhou o concelho do Funchal, o principal da Madeira, com maioria absoluta, numa altura em que faltavam várias freguesias por apurar.

A coligação PSD/CDS-PP venceu nos concelhos do Funchal, Ribeira Brava e Porto Santo, tendo perdido a Câmara de São Vicente para o Chega e o PSD, isolado, manteve os municípios de Câmara de Lobos, Calheta e reconquistou a Ponta do Sol, que é atualmente liderada pelo PS, indicou.

O PS manteve a presidência das câmaras do Porto Moniz e de Machico, tendo sido derrotado na Ponta do Sol, enquanto o JPP venceu novamente em Santa Cruz e o CDS-PP o concelho de Santana.

Miguel Albuquerque destacou que o PSD recuperou a Câmara da Ponta do Sol, atualmente presidida por Célia Pessegueiro (PS), e, por outro lado, disse que a coligação PSD/CDS-PP "infelizmente" perdeu a Câmara de São Vicente para o Chega, atribuindo a derrota a "desentendimentos locais de militantes" do partido.

"Seja como for, nós temos a maioria das câmaras, vamos continuar a governar a Associação de Municípios e a vitória é indiscutivelmente de quem tem mais câmaras, que é o nosso caso e as principais câmaras, que é o PSD e é associado com o CDS", salientou.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria no Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP ganhou em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava Primeiro, com uma lista que teve o apoio dos sociais-democratas e dos centristas.