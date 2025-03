Albuquerque saúda "clara derrota da coligação de esquerda e da agenda de maledicência"

Foto: Gregório Cunha - Lusa

O presidente do Governo regional agradeceu a confiança do povo madeirense, que, na sua opinião, "confirmou que quer estabilidade e um governo para quatro anos. Não quer brincadeiras de partidos".



"O PSD ganhou em dez dos 11 concelhos e em 50 das 54 freguesias da Madeira. Subimos mais 13 mil votos e tivemos a maior votação de sempre no PSD Madeira desde que eu assumi a liderança", destacou Albuquerque, sublinhando que ficou apenas a 300 votos de eleger o 24º deputado e de obter a maioria absoluta.



"É a demonstração do rumo que o povo madeirense quer prosseguir e é uma clara derrota da coligação de esquerda e da agenda de maledicência que imperou", asseverou.



Questionado sobre uma eventual coligação com o CDS-PP, Miguel Albuquerque diz que ainda não falou com ninguém e que vão fazê-lo "com calma". "É evidente que os nossos parceiros privilegiados todos sabem quem são", acrescentou.