Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de abandonar Lisboa
Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de gerar insegurança em Lisboa por ter abandonado algumas zonas da cidade. A socialista e restantes elementos da coligação "Viver Lisboa" entregaram esta segunda-feira as listas da candidatura à autarquia no Tribunal Cível da capital.
A ex-líder parlamentar do PS aponta a habitação e a mobilidade como alguns dos pontos centrais do programa eleitoral mas deixou também críticas ao atual executivo em matéria de segurança.
Alexandra Leitão utilizou a Praça de Espanha como exemplo do que Carlos Moedas não fez neste mandato e das consequências dessa inação.