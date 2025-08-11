Em direto
Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de abandonar Lisboa

por RTP

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de gerar insegurança em Lisboa por ter abandonado algumas zonas da cidade. A socialista e restantes elementos da coligação "Viver Lisboa" entregaram esta segunda-feira as listas da candidatura à autarquia no Tribunal Cível da capital.

Alexandra Leitão esteve também acompanhada pelo mandatário da candidatura, António Vitorino.

A ex-líder parlamentar do PS aponta a habitação e a mobilidade como alguns dos pontos centrais do programa eleitoral mas deixou também críticas ao atual executivo em matéria de segurança.

Alexandra Leitão utilizou a Praça de Espanha como exemplo do que Carlos Moedas não fez neste mandato e das consequências dessa inação.
