Alexandra Leitão anuncia saída da direção do PS depois das eleições internas

"Depois da eleição do novo secretário-geral, eu entendo que deve ter a sua direção, o seu grupo", afirmou a candidata pelo PS à Câmara de Lisboa esta manhã no Ponto Central, do Programa da Manha, sublinhando que o futuro órgão "será outro secretariado nacional ao qual, à partida, eu não pertencerei". , afirmou a candidata pelo PS à Câmara de Lisboa esta manhã no Ponto Central, do Programa da Manha, sublinhando que o futuro órgão

Com a previsível eleição de José Luís Carneiro, candidato único até agora à sucessão de Pedro Nuno Santos, a ex-líder parlamentar entende que "deve haver lugar a uma nova equipa".





É mais uma saída anunciada de membros do núcleo duro de Pedro Nuno, depois de ontem também Duarte Cordeiro ter defendido o mesmo, no canal Now, que "José Luís Carneiro deve ter espaço para escolher a sua equipa e as pessoas que lhe são mais próximas".





Considera por isso: "não faço parte desse núcleo, estarei fora da direção do Partido Socialista".





As eleições no PS estão marcadas para o final deste mês, sendo que Carlos César tem assumido de forma interina a liderança do partido.

"Perceção de insegurança é problema que temos de atacar"





"Atuar mais e falar menos" é a receita da candidata socialista à Câmara Municipal de Lisboa para resolver o problema da perceção de insegurança na capital.





Depois de o atual presidente Carlos Moedas ter escrito uma carta à nova ministra da Administração Interna a pedir mais policiamento, Alexandra Leitão estranha que Moedas só agora esteja preocupado com o problema da segurança.A candidata defende um reforço do policiamento de proximidade, com mais agentes da Polícia Municipal.





"Há muita insegurança associada ao aumento exponencial dos consumos da toxicodepêncencia", sublinha, considerando que deve haver mais atuação.





Em declarações à Antena 1, Alexandra Leitão afirma também que "temos um problema de falta de iluminação na cidade" e de falta de câmaras de videovigilância.