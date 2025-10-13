Alexandra Leitão assume derrota e promete "oposição rigorosa, firme e propositiva"

Alexandra Leitão assumiu a derrota na corrida eleitoral em Lisboa e deu os parabéns a Carlos Moedas, desejando "boa sorte para o mandato que agora se inicia". A candidata socialista reconheceu ainda que "esta foi uma caminhada longa, muito boa, muito bonita, de uma convergência" de que não se arrepende.

"Como todas as convergências que se orientam pelo bem e pelo serviço público, valem sempre a pena", afirmou, referindo-se à coligação que encabeçou na corrida à Câmara de Lisboa.



"Esta caminhada já valeu por si só", continuou. Mas acrescentou: "Assumo inteiramente a responsabilidade de um resultado que não foi aquele que queríamos".



Alexandra Leitão reconheceu que, apesar do resultado, "em democracia é assim mesmo".



"E é com todo o respeito pelo resultado que aqui estou, prometendo não só lealdade a quem ganhou as eleições, como também, obviamente, uma oposição rigorosa, firme e propositiva".