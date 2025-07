Alexandra Leitão: coligação à esquerda para a Câmara de Lisboa apresentada amanhã

"Esta coligação será apresentada e assinado o acordo amanhã ao meio-dia no Miradouro de São Pedro de Alcântara". Alexandra Leitão afirma que o acordo é assente em linhas programáticas claras, e adianta na Antena 1:

Garantindo que enquanto autarca encararia o assunto com "humanismo", sobre este assunto sublinha apenas que "a lei diz que as ocupações ilegais são para ser retiradas e isso deve ser feito arranjando soluções para as pessoas".

"Confirmo esta coligação alargada", começa por assumir na corrida às eleições autárquicas (sem a integração do PCP), enumerando a falta de habitação acessível, a mobilidade sustentável e a qualidade do esoaço público como prioridades.Depois de Carlos Moedas ter apresentado esta quarta-feira a candidatura em Lisboa, que junta PSD, CDS-PP e IL, a antiga líder parlamentar do PS garante nestas declarações à Antena 1 que este "não é um acordo assente em lugares ou contra ninguém, para responder a um outro acordo à direita".A candidata em Lisboa não quis fazer comentários sobre a atuação do socialista Ricardo Leão, presidente da Câmara Municipal de Loures que tem sido criticado pela demolição de barracas no bairro do Talude, uma postura que garantiu nas últimas horas que vai ser mantida.