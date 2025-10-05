Alexandra Leitão: "Lisboa é uma cidade mais desigual do que era há quatro anos"
Na Feira do Relógio, em Lisboa, Alexandra Leitão mostrou-se confiante com a recetividade que tem sentido junto da população. "Corre muito bem na rua. As pessoas recebem-nos bem, são simpáticas. É mesmo isto que é preciso: falar com as pessoas. É disto que é feita a campanha", afirmou a candidata da coligação Viver Lisboa.
Ao longo da manhã, Alexandra Leitão distribuiu panfletos, ouviu palavras de apoio e recolheu também as preocupações de feirantes.
José Pinheiro, vendedor há mais de 40 anos, aproveitou para esclarecer as dúvidas que tinha sobre os planos de Alexandra Leitão para o custo das licenças nas feiras. “Aquela rua está vazia”, comentou, ao apontar para uma zona onde costumava haver mais bancas. Sobre os custos das licenças, Alexandra Leitão garantiu que o plano da coligação passa por reduzir os valores para apoiar quem vive do comércio de rua.
Acompanhada por uma comitiva composta por representantes de partidos que integram a coligação, a candidata sublinhou ainda a importância simbólica do 5 de Outubro, Dia da Implantação da República, assegurando ser “uma republicana mais do que convicta”.