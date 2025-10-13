Alexandre Favaios destaca noite histórica para o PS em Vila Real

"Hoje é mais uma vez uma noite histórica em Vila Real. Ganhámos por maioria absoluta a câmara municipal", afirmou Alexandre Favaios aos jornalistas, pouco depois de ter sido recebido na sede do PS em Vila Real com aplausos e gritos de "vitória" e "PS".

Alexandre Favaios assumiu a presidência da Câmara de Vila Real em junho, depois de Rui Santos ter saído para ser deputado na Assembleia da República.

"Mais uma vez, o PS mostrou ser um projeto credível, em quem podemos acreditar, com equipas absolutamente fantásticas", realçou o presidente que fez questão de agradecer a todos os que o acompanharam nesta caminhada.

Alexandre Favaios realçou ainda a "grande vitória" do PS e do Movimento Avançar que nasceu há 12 anos, quando os socialistas conquistaram pela primeira vez a câmara, depois de 37 anos de gestão social-democrata.

"Serão novamente quatro anos fantásticos e podemos prometer aos vila-realenses que tudo faremos para não defraudar as suas expectativas", salientou.

A vitória socialista, segundo adiantou, esta noite será comemorada "na rua e com o povo".

"Porque é assim que nós somos, a festejar junto daqueles que acreditaram em nós", frisou Alexandre Favaios.

Nas eleições deste domingo, o PS conquistou quatro mandatos, o PSD dois mandatos e o Chega um.

De acordo com os dados do site oficial do Ministério da Administração Interna, o PS teve 17.711 votos (55,10%), o PSD 7.582 votos (23,59%) e o Chega (12,69%).

Dos 49.167 eleitores inscritos no concelho votaram 32.145 (65,38%).

Nas eleições para a câmara municipal, o PS ganhou em todas as secções de voto do concelho.

Há quatro anos, as 20 juntas de freguesias do concelho foram conquistadas por candidatos do PS ou apoiados pelo PS.

Nestas autárquicas, para as assembleias de freguesia, o PS perdeu Guiães, Parada de Cunhos e Constantim, estando a eleições empatada em Vila Marim.

A Lusa tentou ouvir a candidata pelo PSD, Alina Vaz, o que não foi possível até ao momento.

"Não podemos dizer que o resultado seja mau, eu gostava que fosse melhor, mas teremos tempo, durante quatro anos vamos trabalhar para melhorar este resultado", afirmou à Lusa Alberto Moura, cabeça de lista pelo Chega, que foi eleito vereador na Câmara de Vila Real.

Alberto Moura falou numa "quebra para o PS", que perdeu "um vereador diretamente para o Chega".

Nestas eleições, foram sete as listas que concorreram à Câmara de Vila Real.