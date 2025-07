Estas declarações do chefe do Governo comentam o ocorrido no Bairro do Talude, Loures,onde várias familias ficaram sem teto, depois de a autarquia ter ordenado a demolição das casas ilegais onde viviam.





Numa entrevista ao programa da Antena1 Política com Assinatura, que será emitida amanhã de manhã, o primeiro-ministro mostra-se disponível para falar com as autarquias e "contribuir para a resolução deste problema".