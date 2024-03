À Comissão Nacional de Eleições (CNE) chegam as informações recolhidas em 13 mil mesas de voto por todo o país neste dia de legislativas. À RTP, a entidade avançou que não até ao momento registo de incidentes.

Houve, porém, eleitores que não puderam votar logo às 8h00, hora a que abriram as urnas. "Houve um pleno na abertura de todas as mesas eleitorais. Não há qualquer registo de incidentes, de problemas", declarou um responsável da CNE, explicando que "há um procedimento preliminar, que é fazer a descarga das urnas de todos os votos em antecipação".



Por essa razão, alguns eleitores terão ficado à porta à espera de poderem entrar, por vezes com atrasos de 15 a 20 minutos.