Foto: Patrícia de Melo Moreira - AFP

O almirante Gouveia e Melo vai deixar a Marinha no final deste mês e passar diretamente à reserva. A RTP sabe que a tutela já foi informada. Gouveia e Melo mostrou-se indisponível para ser reconduzido no cargo de chefe do Estado-Maior da Armada. Ia deixar o cargo continuando no ativo até março, mas decidiu sair já este mês da Marinha e passa assim à reserva a 27 de dezembro.