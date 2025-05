Álvaro Beleza garante candidatura de José Seguro às Presidenciais

O atual presidente da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, confirma que o antigo líder do PS será candidato nas presidenciais do próximo ano e depois das eleições de ontem desafia Pedro Nuno Santos a ficar na liderança do Partido Socialista até depois das autárquicas.Depois das eleições de ontem, e com a anunciada saída do líder Pedro Nuno Santos, Álvaro Beleza defende que o PS deve viabilizar o próximo Governo e também o Orçamento do Estado para o próximo ano.O PS teve ontem um dos piores resultados da história, conseguiu para já o mesmo número de deputados do Chega, mas ainda pode ser ultrapassado pelo partido de André Ventura com os votos da emigração, que valem quatro mandatos.