Álvaro Beleza reconhece qualidades a Seguro para avançar com candidatura

O também médico e presidente da SEDES considera ainda que a agenda do antigo líder do PS é bem conhecida.Álvaro Beleza considera que o PS não está obrigado a apoiar de forma oficial a candidatura de António José Seguro, mas admite que seria estranho que a maioria dos socialistas não desse apoio a um antigo secretário-geral.Álvaro Beleza entende ainda que o essencial para já, para o PS, é centrar atenções no desafio autárquico.