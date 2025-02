Álvaro Santos Almeida. Terceiro diretor executivo do SNS em dois anos entra em funções

, que abandonou o cargo a 17 de janeiro.A demissão de Gandra d’Almeida seguiu-se a uma investigação jornalística da SIC sobre a. Em abril do ano passado fora a vez de Fernando Araújo renunciar à Direção Executiva do SNS.A 21 de janeiro, a ministra da Saúde anunciava a nomeação de Santos Almeida.Ana Paula Martins destacava então oA resolução a designar Álvaro Santos Almeida para a Direção Executiva do SNS nos próximos três anos - com um limite de três renovações consecutivas - foi aprovada a 30 de janeiro em sede de Conselho de Ministros e publicada na segunda-feira em Diário da República.

O novo diretor executivo fica autorizado a exercer a docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse público.



A Direção Executiva do SNS nasceu em janeiro de 2023, à data ainda sem estatutos. Estes só viriam a ser publicados em outubro do mesmo ano.

O diretor executivo coordena uma rede com mais de 150 mil profissionais e um orçamento superior a 16,8 mil milhões de euros.



Álvaro Santos Almeida possui um doutoramento em Economia pela London School of Economics and Political Science e é professor associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. É diretor da Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde na Porto Business School.

c/ Lusa