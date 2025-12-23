Álvaro Santos demite-se de `vice` da Câmara de Gaia para concorrer à CCDR-Norte

"Hoje despeço-me, de forma antecipada, das funções que exerci como vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, após um período necessariamente breve, de cerca de dois meses", pode ler-se na publicação hoje partilhada.

De acordo com o próprio, "a decisão de cessar funções neste momento prende-se com a aceitação de um novo desafio público: a presidência da CCDR-Norte".

"Assumo esta função com enorme honra e orgulho, plenamente consciente da sua exigência e da sua relevância estratégica para o desenvolvimento da região Norte e para a coesão do país", refere.

Engenheiro civil apresentado como especialista em habitação na campanha eleitoral de Luís Filipe Menezes (coligação PSD/CDS-PP/IL), Álvaro Santos chegou a participar em vários debates antes das eleições autárquicas de 12 de outubro em substituição do seu cabeça de lista.

Sobre a sua passagem pela Câmara de Gaia, admite que "foi um tempo curto, demasiado curto para desenvolver um trabalho profundo e estruturante, como o poder local exige".

"As políticas e orientações que iniciámos não tiveram ainda o tempo necessário para alcançar a maturidade indispensável à produção de resultados visíveis e significativos. A governação municipal faz-se com tempo, continuidade e proximidade, e seria desonesto afirmar o contrário", aponta na sua publicação.

Face à sua passagem para a CCDR-N, afirma que fará a transição "sem esquecer Vila Nova de Gaia", levando consigo "a experiência destes meses, o conhecimento adquirido e a convicção de que o desenvolvimento regional só faz sentido quando respeita e valoriza os municípios, a sua autonomia e a sua diversidade".

"Continuarei a servir o interesse público noutra escala territorial, com o mesmo rigor, sentido de missão e dedicação. Gaia continuará presente no meu percurso e no meu pensamento", aponta.

Na sexta-feira, o presidente da Câmara do Porto e líder da distrital do PSD, Pedro Duarte, confirmou o apoio do partido à candidatura do vice-presidente da Câmara de Gaia, Álvaro Santos, à presidência da CCDR-N.

O presidente do PS/Gaia, João Paulo Correia, classificou de "falta de compromisso do PSD com Vila Nova de Gaia" a possível saída de Álvaro Santos para a CCDR-N.

De acordo com o jornal Expresso, há um acordo entre o PSD e o PS para dividir as presidências das CCDR a nível nacional, com o PSD a ficar com o Norte e Centro e o PS com Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

Desde 2020 que cabe aos autarcas a eleição, através de colégios eleitorais regionais, eleger os cinco presidentes das CCDR, que eram até então eram nomeados pelo Governo.

De acordo com a Lei Orgânica daqueles organismos, o presidente é eleito pelos presidentes de câmara, presidentes das assembleias municipais, vereadores eleitos e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.

Já um dos vice-presidentes é eleito pelos presidentes das câmaras municipais que integram a área geográfica abrangida pela respetiva CCDR e outro é eleito pelos membros do conselho regional, que não integrem o referido conselho em representação de autarquias locais ou associações de autarquias locais.

Haverá ainda cinco vice-presidentes nomeados pelo Governo para as áreas da Educação, Saúde, Cultura, Ambiente e Agricultura.