Alvo de averiguação preventiva. Pedro Nuno afirma que "políticos têm de estar disponíveis para escrutínio"

o secretário-geral dos socialistas manifestou "surpresa" face à "abertura pelo Ministério Público de uma averiguação preventiva com base em denúncias anónimas". Na conferência de imprensa da noite de quarta-feira, no Rato, Pedro Nuno Santos afirmou que, como todos os portugueses, estranhou a coincidência da divulgação da notícia, que aponta a factos pelos quais já foi escrutinado em 2023.





Sublinhando que "os políticos têm de estar disponíveis para o escrutínio", o líder do PS disse ter sido sempre esse o seu caso.



Sobre as notícias em causa, diz que se trata de um assunto sobre o qual já respondeu antes das últimas legislativas, dando a entender que o mesmo não se passa com Luís Montenegro.



"Não escondi nenhuma conta, revelei contas conjuntas, contas próprias, valores de venda, valores de compra, valores de passivos, créditos à habitação, calculos de IMI, até as contas do meu filho de oito anos foram expostas na comunicação social", quis assinalar.



"Todas as minhas declarações ao Tribunal Constitucional e as da minha mulher, que também exercia cargos públicos, foram escrutinadas à vírgula", disse Pedro Nuno Santos. acrescentando que, ao contrário de Montenegro, "sempre" foi "transparente e sempre" esteve "disponível para todos os esclarecimentos".



"Ao contrário de Luís Montenegro, não tenho medo nem do escrutínio do Ministério Público nem do escrutínio dos portugueses", insistiu. "As denúncias são anónimas mas a verdade é pública. Não vou simular, como Luís Montenegro, que entrego documentos para depois fazer o contrário".



O líder do PS prometeu publicar toda a documentação relativa à compra das casas no portal do PS já esta quinta-feira.



