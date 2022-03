Ameaça sísmica. Marcelo anuncia deslocação a S. Jorge

O presidente da República diz que está a acompanhar em permanência a situação nos Açores e em contato com o presidente do Governo Regional, que já esteve em São Jorge. Marcelo Rebelo de Sousa diz que os especialistas garantem que no imediato não há perigo e que ele próprio pretende deslocar-se à ilha.