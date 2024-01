Ana Catarina Mendes e António Mendonça Mendes na Comissão Política

De acordo com fonte oficial dos socialistas, esta lista para a Comissão Política do PS, com 65 efetivos, não será votada este domingo, mas apenas na primeira reunião da nova Comissão Nacional que sair deste 24º Congresso Nacional, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Tanto Ana Catarina Mendes, como António Mendonça Mendes, que fazem parte do chamado "núcleo político" do atual Governo, durante a recente corrida à liderança dos socialistas, não manifestaram apoio público a qualquer dos três candidatos.

Em relação à Comissão Nacional do PS, o órgão máximo entre congressos, o presidente dos socialistas, Carlos César, comunicou que deu entrada uma lista, que resulta de um acordo entre o secretário-geral, Pedro Nuno Santos, e os candidatos derrotados José Luís Carneiro e Daniel Adrião. José Luís Carneiro indicará 35% do total de 251 efetivos e Adrião terá direito a quatro elementos.

Liderada por Francisco Assis, essa lista "de unidade" para a Comissão Nacional do PS, de acordo com fonte deste partido, vai integrar, entre outras figuras, a ex-ministra da Saúde Marta Temido, apontada como potencial candidata à presidência da Câmara de Lisboa, a vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela e a secretária de Estado Ana Sofia Antunes.