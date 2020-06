Ana Mendes Godinho: há sinais de retoma económica, a curva do desemprego é descendente e há menos empresas a recorrer ao layoff

A Pandemia provocou 93 mil desempregados mas Ana Mendes Godinho não teme que o desemprego dispare. A ministra prefere sublinhar que a curva do desemprego, em Maio, é descendente.Na entrevista à antena 1, Ana Mendes Godinho revelou que vai ser aprovado um pacote de 180 milhões de euros de incentivo à contratação. O governo espera abranger 90 mil pessoas.A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social não tem o número das empresas que encerraram e não reabriram portas, também não sabe quanto vai custar, no fim, o layoff, mas revela que até agora o layoff custou 580 milhões de euros. Adianta ainda que todas as despesas extraordinárias são assumidas através do Orçamento do Estado.Na resposta ao veto do Presidente da Republica, Ana Mendes Godinho não se compromete, mas garante que o governo está a preparar regulamentação que vai aprovar uma medida extraordinária para os trabalhadores independentes e informais que ainda estão a descoberto.Entrevista conduzida pela jornalista Natália Carvalho.