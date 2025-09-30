Ana Mendes Godinho já não é "senhora ministra" e Livre aposta na vitória
Fotos: Camila Vidal
Em Sintra, as sondagens dizem que a luta autárquica é renhida. O Livre, que apoia a candidatura de Ana Mendes Godinho, reconhece dificuldades, mas confia na vitória
No arranque da campanha eleitoral para as eleições autárquicas, Rui Tavares juntou-se à candidata que o Livre apoia em Sintra, a antiga ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Fez questão de dizer que gostou do trabalho que fizeram em conjunto quando a candidata tinha lugar no executivo. Ana Mendes Godinho justifica que é uma "fazedora".