Ana Paula Martins acusa oposição de usar mortalidade infantil para chicana política

Ana Paula Martins, ministra da Saúde, falava na abertura do comício da AD -- coligação PSD/CDS em Vila Real, num discurso em que se queixou de ter herdado um Serviço Nacional de Saúde (SNS) "à deriva".

Mas a ministra da Saúde procurou logo a seguir responder aos partidos que se referiram a dados sobre uma subida da mortalidade infantil em 2024, em Portugal, para criticar a ação do Governo.

"Hoje, de Vila Real, para todo o país, para todas as futuras mães, peço que não se deixem amedrontar, tenham confiança no trabalho que estamos a fazer, tenham confiança nos nossos profissionais de saúde e não se deixem enganar pelos arautos da desgraça que usam números da mortalidade de crianças para a chicana política", declarou.

Para Ana Paula Martins, "e preciso não ter respeito pelas grávidas e pelos profissionais de saúde para fazerem as afirmações que estão hoje a ser feitas", porque, na sua perspetiva, o seu Governo está a equipar os blocos de partos e a contratar recursos humanos.

De acordo com os dados da ministra, das 150 urgências, "três ou quatro ainda fechadas".

"Preocupa-nos, mas isso vai mudar. O Serviço Nacional de Saúde não vos vai falhar", prometeu.

Horas antes, o secretário-geral do PS tinha manifestado muita preocupação com o aumento da mortalidade infantil, acusando a ministra da Saúde de nunca assumir as suas responsabilidades nem ter soluções para o agravamento dos problemas no setor.

Na sua intervenção, a ministra da Saúde respondeu também ao ex-diretor executivo do SNS e atual cabeça de lista socialista pelo Porto, Fernando Araújo, que afirmou que o farol do primeiro-ministro "não está a funcionar" e "os barcos estão a encalhar"

Sem falar no antigo secretário de Estado socialista, Ana Paula Martins contrapôs que "os navios que hoje encalham não é por falta de farol, mas por falta de bússola, de carta de marear, por falta de marinheiros e por incapacidade de bem navegar".

Ana Paula Martins respondeu ainda a quem diz que ela, como cabeça de lista da AD por Vila Real, é paraquedista política por não ser transmontana.

"O meu compromisso com o distrito de Vila Real é para a vida, é inabalável. Posso ter vindo de paraquedas, mas já o guardei em parte incerta", concluiu.