Análise ao debate marcado pelos casos que envolvem antigas secretárias de Estado

Em relação à TAP, o chefe do Governo diz que Alexandra Reis, antiga secretária de Estado do Tesouro, violou o estatuto do gestor público e deveria ter devolvido parte da indemnização que recebeu quando saiu da TAP.

António Costa fez também uma intervenção sobre o caso que envolve a antiga secretária de Estado do Turismo que foi para uma empresa privada, empresa essa que foi beneficiada quando Rita Marques estava no executivo.





A jornalista Natália Carvalho faz a análise ao debate.