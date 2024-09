André Pinotes Batista eleito presidente da Federação de Setúbal do PS

André Pinotes Batista, que se propõe "transformar o PS no maior partido do distrito", disse acreditar que é possível definir uma estratégia comum para o distrito de Setúbal nas próximas eleições autárquicas, mas tendo em consideração as realidades de cada município.

"Acho que estão reunidas as condições para que o PS tenha um programa comum a nível distrital em termos de autárquicas, a juntar àquilo que são os programas locais, e, desta maneira, trabalhando com antecipação, planeando já no início do próximo ano as candidaturas, teremos tempo de as apresentar às populações e de nos tornarmos no maior partido autárquico do distrito de Setúbal", disse o político, único candidato ao cargo nas eleições realizadas na sexta-feira.

"Eu fui 10 anos presidente de concelhia e respeito a autonomia das concelhias, porque, quem está no terreno é que conhece melhor os desafios em cada sítio. E, uma forma de nós termos essa identidade plasmada é termos políticas comuns a apresentar nos 13 concelhos do distrito. Independentemente de sermos poder ou oposição, existem matérias que são transversais a todo o distrito", acrescentou André Pinotes Batista em declarações à agência Lusa.

Ao colocar o enfoque na escolha dos cabeças de lista às eleições autárquicas de 2025, André Pinotes Batista reiterou a ideia de que a posição das concelhias na escolha dos cabeças de lista é importante na definição do perfil dos candidatos, mas lembrou que a Federação de Setúbal também terá uma palavra a dizer nesse processo.

"Evidentemente que a autonomia das concelhias é determinante. E eu não pretendo impor nada, mas sim dialogar e apresentar as soluções que nos pareçam mais convenientes. Ou seja, para que isto seja absolutamente claro, eu vou respeitar aquilo que são os perfis desenhados pelas concelhias, mas a Federação, obviamente, terá uma palavra a dizer", sublinhou o presidente da Federação Distrital de Setúbal do PS.

André Pinotes Batista sucede à deputada Eurídice Pereira, que assumiu o cargo no passado mês de janeiro, depois da saída de António Mendonça Mendes, eleito membro do Secretariado Nacional do PS.

De acordo com os estatutos do partido, os militantes só podem exercer funções num órgão de natureza executiva, o que impedia António Mendonça Mendes de permanecer nos dois cargos em simultâneo.

António Mendonça Mendes já não podia recandidatar-se ao cargo de presidente da Federação Distrital de Setúbal do PS, dado que, também em termos estatutários, tinha atingido o limite máximo de mandatos.