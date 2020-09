André Ventura à Antena 1: O Chega já tem vícios iguais aos grandes partidos

“O partido cresceu e tornou-se incontrolável. O ADN continua cá mas já tem alguns vícios iguais aos dos grandes partidos”.Reconhecendo as dores de crescimento, o líder do Chega deixa mais um recado para o interior do partido: “a maior parte dos militantes vem do PSD, alguns do PCP no Alentejo, mas não podem vir a pensar serem deputados ou presidentes de câmara “. Que ideologia é a do Chega agora? André Ventura diz que há uma enorme abrangência, comparando a realidade do Chega com a do PSD: “No PSD também há de tudo, desde monárquicos a neonazis.André Ventura acredita que daqui a duas eleições legislativas o Chega vai conseguir ser governo sozinho, com o CDS a desaparecer e o PSD a perder influência, porque o tempo não é de moderação: “Estes tipos não percebem que se estão a destruir a eles próprios. O Chega não vai mudar nada. Se o PSD acha que é a hostilizar que se vai aproximar, está enganado. Nós não somos muleta, não somos o CDS do séc. XXI. PSD sozinho não vai conseguir formar governo e nessa altura vai ligar-nos”.Presidências: André Ventura recusa voltar a repetir a ideia de se demitir se ficar atrás de Ana Gomes, mas reconhece que se isso acontecer “não fiz bem o meu trabalho, até porque Ana Gomes não tem o apoio do PS”. Acrescenta que tem a certeza que “António Costa prefere ver André Ventura a presidente do que Ana Gomes.” Sobre a campanha para as presidenciais, André Ventura admite que vai tentar cumprir as regras da pandemia, mas sublinha que a política faz-se junto das pessoas: “este candidato não vai parar de andar na rua para tentar cumprir as regras”.Entrevista de Natália Carvalho, editora de política da Antena1