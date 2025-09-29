André Ventura classifica Hugo Soares como "lacaio"
Foto: Teresa Borges
O líder do Chega promete ainda ser o "primeiro responsável" no caso de mau resultado.
Em Alenquer, bastião socialista, André Ventura distanciou-se do secretário-geral do PS alegando que, ao contrário de José Luís Carneiro, será “o primeiro responsável” no caso de um mau resultado nas autárquicas.
O presidente do Chega respondeu também às críticas do secretário-geral do PSD, Hugo Soares, que classifica como “um lacaio qualquer”, acusando-o de ter ameaçado deputados da bancada do Chega.