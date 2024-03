No jantar-comício, em Évora, ficou registado o engano de André Ventura. O líder do Chega queria dizer salve Portugal do socialismo, mas disse “salve Portugal da democracia”.





O lapso originou gargalhadas e Ventura aproveitou o momento para dizer que, de facto, a democracia em Portugal precisa de muitas mudanças.



Reportagem de Cláudia Almeida.