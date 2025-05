André Ventura "estável" mas não vai voltar à campanha do Chega

O Chega fez saber esta quinta-feira, ao final da tarde, que o líder do partido vai ficar de fora do derradeiro dia de campanha. A decisão tem em conta a "situação" e as "últimas informações médicas".







André Ventura "não estará mais na campanha e regressará a casa logo que receba alta do hospital de Setúbal", mas a "agenda manter-se-á inalterada".







O presidente do Chega teve alta do Hospital de Setúbal já depois das 22h00 e falou aos jornalistas. André Ventura explicou que foi aconselhado a descansar e que vai continuar a fazer mais exames. Confirmou que, "infelizmente", não irá participar no último dia de campanha do partido.







Questionado sobre o diagnóstico quanto à sua situação, André Ventura falou de um espasmo esofágico "com características agudas".







Em declarações aos jornalistas, Filipe Seixo, diretor do serviço de Cardiologia do Hospital de Setúbal, indicava ao final da tarde que André Ventura se encontrava "estável" e iria manter-se em observação após o cateterismo.







"Correu tudo bem", adiantou o responsável, acrescentando que o líder político está "assintomático" e deveria fazer "mais exames complementares".







Filipe Seixo não adiantou pormenores sobre a situação de saúde do líder do Chega, invocando "sigilo médico".







afirmava que "André Ventura está estável".



De acordo com Armindo Ribeiro houve a "precaução" de ver a "história clínica" do líder do Chega, considerando que já foi "um segundo episódio de dor torácica".



Apesar de na quarta-feira ter sido "descartado um enfarte agudo do miocárdio", a equipa médica decidiu "contactar o Hospital de Setúbal" para fazer um cateterismo. Como explicou o médico, trata-se de um exame para observar "se tem lesões a nível das artérias coronárias, ou seja, das artérias que são no coração". Os diagnósticos não indicam, neste momento, "nenhum problema cardíaco". Contudo, Armindo Ribeiro referiu que existe sempre hipótese "de os diagnósticos virem normais e termos sempre de fazer um cateterismo".



André Ventura foi de ambulância para o Hospital de Setúbal, uma vez que é o hospital para onde as equipas médicas do Litoral Alentejano transferem doentes para realizar estes exames, visto que não tem serviço de cardiologia nas urgências.



"Vai como todos os doentes de ambulância", frisou. "Chegámos à conclusão que temos de descartar uma doença cardíaca, antes de pensarmos noutras hipóteses".

Segundo a agência Lusa, André Ventura chegou ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, pelas 17h35. Fonte do gabinete de comunicação do Hospital de São Bernardo indicou aos jornalistas que André Ventura seguiu "o circuito de urgência estabelecido ao abrigo da via verde coronária", que é acionada quando existem sintomas que levantem suspeitas de algum problema cardíaco.