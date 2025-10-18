Política
André Ventura: "Eu aposto que António Costa vota no almirante Gouveia e Melo"
André Ventura criticou esta tarde o almirante Gouveia e Melo, seu adversário na corrida à Presidência da República. Para o líder do Chega, o almirante é agora um candidato cada vez mais próximo do PS.
O lider do Chega comentou as declarações de Gouveia e Melo sobre imigrantes que estão há muito tempo em Portugal.
"Não podemos comparar um indiano que está há dez anos em Portugal com um português. Não podemos. Se o almirante Gouveia e Melo acha isso, está errado. Está errado no que é ser português, está errado no que é amar este país, está errado no que é sentir este país e está errado no que é ser patriota", comentou.
André Ventura acredita que a cada vez que o almirante fala mostra estar colado ao Partido Socialista e questionou os candidatos à presidência da República que amam Portugal.
"Eu amo", declarou assertivamente.
E deixou farpas a António José Seguro: "Cada dia que o almirante Gouveia e Melo fala, está a juntar apoios socialistas. Eu aposto que o Dr. António Costa vota no almirante Gouveia e Melo. E há todo um Partido Socialista que prefere o almirante Gouveia e Melo ao António José Seguro".
Questionado sobre as duras palavras escritas por Mithá Ribeiro, André Ventura escusou-se a comentar.
"Só tenho pena. Não quero alimentar muito isso. Só tenho pena de as pessoas, quando não têm os lugares que querem, criticarem. Não sou um político assim", declarou.