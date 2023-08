"Reuni ontem (terça-feira) de emergência a direção nacional do partido [que] decidiu por unanimidade iniciar os procedimentos para o sexto congresso do Chega", anunciou André Ventura, sublinhando que é o sexto congresso do partido, "caso único de que não conheço igual em toda a Europa".





O líder do Chega, na conferência de imprensa marcada para anunciar o novo congresso, falou de perseguição ao seu partido.