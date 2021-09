André Ventura não consegue eleição para a presidência da Assembleia Municipal em Moura

Foto: Hugo Delgado - Lusa

Por terras do Alentejo, em Moura, no distrito de Beja, os eleitores continuaram a dar preferência ao candidato socialista, mesmo com André Ventura, cabeça de lista pelo Chega, que não conseguiu a eleição para a presidência da Assembleia Municipal.