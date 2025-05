André Ventura "passou bem a noite" e já teve alta hospitalar

O presidente do Conselho de Administração e a diretora clínica do Hospital de Faro transmitiram à comunicação social que André Ventura está bem, sem sintomas e estável. Tratou-se apenas “de um susto”.



O candidato às legislativas esteve num quarto da Unidade de Cuidados Intensivos por uma “questão de privacidade”, de acordo com o que dita o protocolo quando se trata de figuras de Estado.



As análises ao sangue, assim como o eletrocardiograma e o ecocardiograma, não registaram alterações. Segundo os clínicos, registou-se apenas uma alteração da tensão arterial, o que motivou que ficasse em observação durante a noite.







Antes da notícia da alta, o partido divulgou uma nota na qual informava que "o presidente do Chega passou bem a noite". "As ações de campanha irão decorrer com normalidade”, acrescentava.

André Ventura divulgou na rede social X uma fotografia sua na cama de hospital, anunciando que teria alta nas próximas horas.

“Bom dia pessoal. Estou a ser muito bem tratado no Hospital de Faro e espero ter alta nas próximas horas. Quero agradecer-vos a todos o apoio, a amizade e as orações. Obrigado”, escreveu.





Pouco depois, saiu do hospital. O líder do Chega não quis prestar declarações aos jornalistas.

André Ventura discursava na noite de terça-feira quando, cerca das 21h10, parou de falar. Foi de imediato amparado por elementos da comitiva e transportado de ambulância para o Hospital de Faro, onde chegou pelas 22h40.O médico que assistiu André Ventura disse que estava, mas foi decidido que passaria a noite hospitalizado para avaliação.