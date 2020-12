André Ventura prometeu demitir-se se tiver menos votos que Ana Gomes

Professor de direito e comentador de futebol - foi assim que ganhou espaço nos ecrãs de televisão. Na campanha para Loures ganhou visibilidade plas afirmações contra a comunidade de etnia cigana.



Perdeu esta eleição. Abandonou o PSD de Rui Rio. E quis formar um partido.



Debaixo de suspeitas de falsificação de assinaturas, o Chega só foi legalizado pouco antes das legislativas.



André Ventura conseguiu um lugar no Parlamento.



De viva voz no plenário ou em publicações escritas no twitter, seguiram-se afirmações contra valores constitucionais, polémicas na desvalorização do racismo ou contra minorias étnicas.



No início da pandemia defendeu um confinamento específico para a comunidade de etnia cigana.



O jogador Ricardo Quaresma respondeu-lhe. António Costa também.