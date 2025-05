André Ventura vai ser transferido para Setúbal para fazer um cateterismo

Os diagnósticos não indicam, neste momento, "nenhum problema cardíaco". Contudo, Armindo Ribeiro referiu que existe sempre hipótese "de os diagnósticos virem normais e termos sempre de fazer um cateterismo".

, declarou o diretor do Serviço de Urgências do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.De acordo com Armindo Ribeiro houveApesar de na quarta-feira ter sido "descartado um enfarte agudo do miocárdio", a equipa médica decidiu "contactar o Hospital de Setúbal" para fazer um cateterismo. Como explicou o médico, trata-se de um exame para observar "se tem lesões a nível das artérias coronárias, ou seja, das artérias que são no coração".André Ventura vai de ambulância para o Hospital de Setúbal, uma vez que é o hospital para onde as equipas médicas do Litoral Alentejano transferem doentes para realizar estes exames, visto que não tem serviço de cardiologia nas urgências., frisou.A presença do líder do partido numa arruada na sexta-feira depende ainda do resultado do exame, afirmou o médico, que acrescentou que pode ficar até 24 horas em observação.