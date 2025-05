Foto: RTP

Desta vez aconteceu em Braga, onde o líder do Chega ouviu acusações de racista. Trocaram-se insultos de parte a parte durante vários minutos, com Ventura a dizer que os ciganos têm de trabalhar. O líder do Chega afirmou que está a ser perseguido e que a comunidade cigana não pode andar pelo país todo a impedir o partido de fazer campanha.