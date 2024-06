Foto: António Pedro Santos - Lusa

André Ventura quer integrar o novo grupo europeu criado pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. O Chega foi convidado e Ventura vai reunir o conselho nacional do partido. No entanto, já assume que apoia uma entrada no grupo "Patriotas pela Europa" e acredita que Marine Le Pen deverá fazer o mesmo.